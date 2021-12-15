Действия России в Крыму в 2014 произвели настолько большое впечатление на президента США Джо Байдена, что у него «отвисла челюсть». Об этом сообщили журналисты The Washington Times.

Авторы отметили, что американский лидер недавно отличился двумя шагами, которые направлены против России и Китая. Байден пригласил Тайвань на «Саммит за демократию», также пригрозил Москве санкциями в случае вооруженного конфликта с Украиной. Журналистов удивила решительность политика. Они вспомнили его неожиданную реакцию во время воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, пишет «ПолитРоссия».

«Безусловно, полумеры побеждают безрассудное бездействие», — сказано в статье.

Журналисты считают недавние действия американского лидера полумерами. Кроме того, по их словам, Байден на посту вице-президента США в администрации Барака Обамы запомнился своим бездействием. У политика буквально «отвисла челюсть от удивления» во время действий России в Крыму. Авторы заметили, что Байден только наблюдал и не пытался ничего сделать.

«В то время когда США предоставляли только одеяла и продовольственные пайки, г-н Байден в качестве вице-президента с отвисшей челюстью наблюдал за происходящим», — отметили журналисты.

Ранее состоялись переговоры Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным в закрытом формате. После американский лидер выразил готовность поддерживать контакт с коллегой.