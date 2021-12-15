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Глава «МежРегионРазвития» призвал ввести временный запрет на парковку для решения транспортных проблем Петербурга

Общество
Глава «МежРегионРазвития» призвал ввести временный запрет на парковку для решения транспортных проблем Петербурга

Петербург испытывает проблемы с уборкой снега, которые отражаются на движении пешеходов и транспорта. Изменить ситуацию поможет временный запрет на парковку, убежден глава СРО НП ПЖК «МежРегионРазвитие», региональный координатор федерального проекта «Школа грамотного потребителя» Владислав Воронков.

Транспортные проблемы особенно характерны для центра Северной столицы. В городе насчитывается большое количество узких улиц, которые стали еще меньше из-за неубранного снега и припаркованных автомобилей.

«Парковка должна быть организована иначе. Сейчас уже есть, четная и нечетная сторона улицы, но эффективнее было бы освобождать всю улицу, чтобы дорожная техника могла работать», приводит слова Воронкова «Невские новости».

На помощь также могут прийти высокотехнологичные светящиеся знаки, которые привлекут внимание автомобилистов. Установка табло с информацией о периоде запрета парковки — еще один вариант для коммунальщиков. Однако на сегодняшний день команда Александра Беглова решает эту проблему с помощью эвакуаторов.

Причины возникновения проблем с очисткой зимних улиц также могут крыться в частой смене власти в профильных комитетах и экономии. Вместо ожидания малоснежной зимы можно предпринять превентивные меры.

«Город должен к этому готовится, проанализировав опыт прошлых лет, должна быть стратегия, что мы делать, если так может быть», отметил глава «Межрегионразвития».

Городские власти нередко остаются в стороне, когда речь идет об уборке придомовых территорий. Ответственность в этом случае перекладывается на ТСЖ и управляющие организации, что неправильно и несправедливо, убежден Воронков.

Ранее власти Петербурга предложили альтернативный способ борьбы со снежным коллапсом на дорогах: они призвали горожан отложить поездки на личных автомобилях.

#петербург #парковка #очистка снега