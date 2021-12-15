Глава «МежРегионРазвития» призвал ввести временный запрет на парковку для решения транспортных проблем Петербурга

Петербург испытывает проблемы с уборкой снега, которые отражаются на движении пешеходов и транспорта. Изменить ситуацию поможет временный запрет на парковку, убежден глава СРО НП ПЖК «МежРегионРазвитие», региональный координатор федерального проекта «Школа грамотного потребителя» Владислав Воронков.

Транспортные проблемы особенно характерны для центра Северной столицы. В городе насчитывается большое количество узких улиц, которые стали еще меньше из-за неубранного снега и припаркованных автомобилей.

«Парковка должна быть организована иначе. Сейчас уже есть, четная и нечетная сторона улицы, но эффективнее было бы освобождать всю улицу, чтобы дорожная техника могла работать», — приводит слова Воронкова «Невские новости».

На помощь также могут прийти высокотехнологичные светящиеся знаки, которые привлекут внимание автомобилистов. Установка табло с информацией о периоде запрета парковки — еще один вариант для коммунальщиков. Однако на сегодняшний день команда Александра Беглова решает эту проблему с помощью эвакуаторов.

Причины возникновения проблем с очисткой зимних улиц также могут крыться в частой смене власти в профильных комитетах и экономии. Вместо ожидания малоснежной зимы можно предпринять превентивные меры.

«Город должен к этому готовится, проанализировав опыт прошлых лет, должна быть стратегия, что мы делать, если так может быть», — отметил глава «Межрегионразвития».

Городские власти нередко остаются в стороне, когда речь идет об уборке придомовых территорий. Ответственность в этом случае перекладывается на ТСЖ и управляющие организации, что неправильно и несправедливо, убежден Воронков.

Ранее власти Петербурга предложили альтернативный способ борьбы со снежным коллапсом на дорогах: они призвали горожан отложить поездки на личных автомобилях.