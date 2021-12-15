Сандро Шварц продлил контракт с московским «Динамо»

Немецкий тренер Сандро Шварц подписал новый контракт с московским футбольным клубом «Динамо».

Немец Сандро Шварц 15 декабря продлил контракт с «Динамо» до 2023 года. Об этом на официальном сайте проинформировала пресс-служба столичного клуба. Предыдущее соглашение Шварца с бело-голубыми было рассчитано до конца сезона-2021/22.

После 18 туров «Динамо» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, которую возглавляет петербургский «Зенит». В ближайшем матче РПЛ столичный клуб сыграет с подмосковными «Химками». Встреча пройдет 27 февраля 2022 года.