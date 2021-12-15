Владимир Путин обсудил американский «Саммит за демократию» с Си Цзиньпином

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили «Саммит за демократию». Об этом помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал журналистам.

По словам чиновника, собеседники сошлись во мнении, что подобные мероприятия контрпродуктивны.

«Президент и председатель были едины в своих оценках по поводу того, что мероприятие с самого начала мыслилось как конфронтационное, таким оно, собственно, и стало», — отметил Ушаков.

Организованный США «Саммит за демократию» состоялся на прошлой неделе, передает телеканал «360». Мероприятие предполагало участие более 100 стран. При этом оно проходило без представителей Россия и Китая.