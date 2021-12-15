Байден подтвердил свое желание поддерживать контакты с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что надеется на дальнейший контакт с коллегой из России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал журналистам во время беседы в Белом доме.

Американский лидер отвечал на вопросы представителей СМИ. В ходе мероприятия он высказался о дальнейших контактах с Путиным.

«Мы будем разговаривать в течение продолжительного времени», — заверил Байден.

Ранее состоялись переговоры Владимира Путина и Джо Байдена в формате видеоконференции. Во время закрытой беседы 7 декабря стороны обсудили отношения между Москвой и Вашингтоном, а также вопросы, которые касаются Украины и гарантий безопасности для России.