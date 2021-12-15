Московский «Спартак» объявил о разрыве контракта с португальским тренером Виторией

Португальский тренер Руй Витория ушел с поста главного наставника игроков московского футбольного клуба «Спартак». Трудовой контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Информация о завершении Виторией работы с российскими футболистами появилось на официальном сайте столичного ФК 15 декабря. Вместе с ним ушли его ассистенты. Португальский тренер пригласил для совместной работы Арналду Тейшейра, Сержиу Ботелью, Луиша Эштевеша и Вальтера Диаша сразу, как занял пост главного наставника «Спартака» 21 мая этого года.

Под руководством Витории красно-белые успешно показали себя в Лиге Европы УЕФА сезона-2021/22. Однако на зимний перерыв в Российской Премьер-Лиге «спартаковцы» ушли с 23 очками, находясь на девятом месте. Клуб одержал всего одну победу в последних восьми играх РПЛ.