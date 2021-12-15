Захарова: авторы резолюции СБ ООН по климату и безопасности заведомо шли на конфронтацию

Россия, Индия и Китай не разделяют подходы, которые отражены в резолюции Совбеза ООН по климату и безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что авторами документа выступили Ирландия и Нигер. По ее словам, соответствующие страны при поддержке некоторых членов Совбеза ООН представили проект, который выходит за переделы мандата Совета.

«РФ совместно с Индией и Китаем такие подходы не разделяет. Подобные шаги наших партнеров вызывают сожаление, особенно на фоне в целом успешного завершения переговоров в Глазго в ноябре этого года», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что авторы документы заведомо шли на конфронтацию. Кроме того, в нем не было представлено никаких данных о связи климата и безопасности в том контексте, в котором было указано в проекте.

Ранее Мария Захарова заявила, что страны НАТО продолжают наращивать поставку вооружения на Украину. По ее словам, этот факт вызывает беспокойство в Москве.