Путин пообещал запомнить фамилию ответственного за ликвидацию свалок чиновника

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что запомнит фамилию ответственного за ликвидацию свалок Мурада Керимова, являющегося заместителем главы Минприроды Александра Козлова.

Владимир Путин попросил главу Минприроды Александра Козлова назвать человека, который ответственен за ликвидацию свалок. В ответ на вопрос президента министр перечислил три фамилии. Путин попросил назвать из них главного чиновника, который и должен был обеспечивать результат. Этим человеком оказался заместитель Козлова Мурад Керимов.

Глава государства обратил внимание на то, что до конца 2024 года в России необходимо ликвидировать 101 свалку в границах города, а 111 уже до конца 2023 года.

«Но, насколько мне известно, по 104 свалкам отсутствует проектная документация на их ликвидацию», — заметил президент.

Путин отметил, что срок ликвидации свалок в среднем занимает не менее двух лет, что свидетельствует о несвоевременности подготовки проектной документации.