Россия и США продолжат контакты по Донбассу после визита помощницы главы Госдепа в Москву

Москва и Вашингтон не будут прерывать взаимодействие по реализации Минских соглашений. Соответствующие договоренности были достигнуты на встрече замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака и помощницы госсекретаря США Карен Донфрид.

В ходе переговоров стороны заявили о необходимости продолжить контакты по Минским соглашениям. Как уточнил источник, принимающие участие в беседе, была учтена позиция США о необходимости предоставления Донбассу особого статуса.

«Стороны договорились продолжить взаимодействие по имплементации минских соглашений с учетом заявленной президентом США Джо Байденом на женевском саммите позиции о необходимости обязательного предоставления Донбассу особого статусу для завершения конфликта», — говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, Донфрид встретилась с российским дипломатом Сергеем Рябковым в здании Министерства иностранных дел. Переговоры длились не более 40 минут, информирует телеканал «360».