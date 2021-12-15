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Депутат Швыткин: противники антироссийских санкций понимают надуманность «агрессии» Москвы

Политика
Депутат Швыткин: противники антироссийских санкций понимают надуманность «агрессии» Москвы

Страны Евросоюза, которые выступили против введения санкций против России, поступили прагматично. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Журналисты Bloomberg подготовили материал о том, что несколько стран ЕС отказались от антироссийских санкций. По мнению депутата Швыткина, противники ограничений понимают надуманность «агрессии» Москвы в отношении Киева.

«Поэтому понятно, что конструктивно настроенные страны пытаются внятно объяснить своим партнерам то, что действительно — это путь тупиковый, но мы прекрасно понимаем, что в Европейском союзе есть ряд стран, которые достаточно по-русофобски относятся к взаимоотношениям с нашей страной», — рассказал парламентарий «Думе ТВ».

Ранее стало известно, что Евросоюз, США и Великобритания рассматривают введение санкций против России. Москва может ответить на это блокировкой части портов в Балтийском море, привели слова политолога Якова Кедми на телеканале «360».

#евросоюз #госдума #швыткин