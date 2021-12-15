«Режим выживания». Капризы Литвы из-за российской электроэнергии остановили завод в Эстонии

В Эстонии крупный целлюлозный завод Estonian Cell не выдержал тягот энергетического кризиса. Из-за непомерно высоких цен на электричество руководство компании решило полностью остановить работу предприятия. По мнению аналитиков портала RuBaltic, ответственность за это во многом лежит на Литве, которая не позволяет своим соседям наращивать импорт электроэнергии из России.

На прошлой неделе независимый поставщик энергии Elektrum Lietuva сообщил о том, что цены на электричество в Литве, Латвии и Эстонии выросли на 20%, составив 188,23 евро за мегаватт-час. Как отметил руководитель отдела бизнес-клиентов компании Артурас Затулинас, на это повлияла холодная погода и низкий уровень воды в хранилищах ГЭС.

Действительно, в настоящее время Прибалтика платит за электроэнергию больше всех в Европе, констатировали эксперты. Также высокие цены наблюдаются и в Финляндии, которая винит Литву, Латвию и Эстонию в намеренном искажении энергетического рынка.

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«Страны Балтии явно не хотят импортировать электроэнергию из России, и на их электростанциях были сбои, поэтому сейчас электроэнергия экспортируется из Финляндии в Прибалтику, и в регионе устанавливаются рекорды цен», — пожаловался директор компании — оператора финских электросетей Fingrid Юкка Руусунен.

Чтобы исправить ситуацию, Таллин в лице эстонского системного оператора Elering обратился к России и Белоруссии с просьбой увеличить поставки электроэнергии в прибалтийский регион.

«Сейчас мы можем подтвердить, что вчера [6 декабря — прим. ред.] мы действительно контактировали с нашими, прежде всего литовскими, коллегами, и эти контакты, безусловно, будут довольно интенсивно продолжаться в течение ближайших дней», — заявил представитель компании Айн Кестер.

Кестер признался, что Латвия и Эстония сократили импорт из России по просьбе литовской стороны, однако теперь они готовы вновь обсудить, можно ли приоткрыть кран с электроэнергией «немного побольше». Положительный ответ из Москвы последовал незамедлительно.

gov.karelia.ru / Официальный интернет-портал Республики Карелия

«Российская сторона продолжает оставаться открытой для диалога об увеличении поставок электроэнергии в страны Балтии. В текущих схемно-режимных условиях с учетом физической пропускной способности сечений возможна поставка до 1 ГВт в час с территории России в страны Балтии. Поставка российской электроэнергии может быть начата незамедлительно и в максимально возможном объеме», — заверила врио главы блока трейдинга «Интер РАО» Александра Панина.

Впрочем, уговорить своего литовского соседа Эстонии и Латвии все же не удалось. По словам вице-канцлера отдела энергетики министерства экономики и инфраструктуры Эстонии Тимо Татара, до нового года рассчитывать на рост объемов импорта российской электроэнергии Прибалтике не приходится.

«По этому вопросу нет серьезного прорыва. Литва анализирует, что можно сделать. Эта проблема быстро не решается», — указал он.

По мнению аналитиков, проблема не решается потому, что Литва в принципе «ничего не хочет решать», хотя у нее были все шансы использовать близкое расположение к дешевым энергоресурсам из России как свое стратегическое преимущество. Однако Вильнюс предпочел сделать это недостатком.

«Новые промышленные объекты на этой территории [в Прибалтике — прим. ред.] со старта переходят в режим выживания. И первыми выбывают из игры, когда условия ужесточаются», — констатировали в RuBaltic.

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С такими проблемами, в частности, столкнулся эстонский целлюлозный завод Estonian Cell в городе Кунда. В ноябре расходы компании на энергоресурсы выросли примерно на 1,5 миллиона евро, а расчетный бюджет был превышен на 5 миллионов. В конечном счете, его продукция на рынке стала неконкурентоспособной.

«У нас нет возможности переложить на потребителей на различных континентах повышение местных цен на сырье и ресурсы. Поэтому мы ищем решения, как справиться с этим (хотелось бы надеяться, временным) кризисом», — говорится в письме Estonian Cell на имя премьер-министра Эстонии.

Ранее президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в беседе с «Политикой Сегодня» заявил, что РФ не стоит помогать странам Балтии с увеличением поставок электроэнергии, поскольку они, с одной стороны, обвиняют Москву «во всевозможных грехах», с другой — «с протянутой рукой» просят о помощи.