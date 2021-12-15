Матвиенко намерена доложить о попытках Кравцова надавить на Совфед для одобрения закона

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко намерена сообщить Правительству России о попытках главы Минпросвещения Сергея Кравцова продавить принятие поправок к закону «Об образовании».

Парламент России отклонил изменения в законе «Об образовании». Причиной стало исчезновение из текста поправок слова, благодаря которому нарушался смысл всего документа. При этом министр просвещения Сергей Кравцов пытался сделать все возможное, чтобы Совфед принял закон с ошибкой. Занятую им позицию Матвиенко назвала странной.

«Понимая, что допущена ошибка, а Совет Федерации должен действовать в правовом поле, он включил все свои рычаги, правда, рычаги слабые, чтобы надавить на Совет Федерации, чтобы мы приняли закон с ошибкой», — заявила она во время пленарного заседания.

Спикер Совфеда добавила, что подобное поведение министра можно назвать недопустимым. Она пообещала доложить о нем в правительство. Вместо того чтобы оказать давление на членов Совфеда, Сергею Кравцову, по мнению Матвиенко, следовало бы доработать документ.

Во время «правительственного часа», который состоялся 1 декабря, Валентина Матвиенко пошутила на тему беженцев. Она заявила, что в России такой проблемы нет потому, что в сложные времена «русские сразу бегут в военкомат», сообщает телеканал «360».