Путин и Си Цзиньпин считают полезной идею подготовки саммита «пятерки» Совбеза ООН

Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин обсудили идею подготовки переговоров «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН. Об этом журналистам сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Как уточняет Ушаков, лидеры России и Китая считают полезной идею о саммите участников СБ международной организации. Министерства иностранных дел обеих стран будут поддерживать контакты по этой теме.

«И в данном контексте они обсудили российскую идею о подготовке и проведении саммита "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН. Оба лидера считают эту идею крайне полезной, будут вести дело к тому, чтобы она была осуществлена в следующем году и условлено, что по линии МИДов двух стран на этот счет будут поддерживаться, как и ранее, постоянные контакты», — говорится в сообщении Ушакова.

Ранее Владимир Путин сообщил своему китайскому коллеге об итогах переговоров с президентом США Джо Байденом. Они состоялись 7 декабря.