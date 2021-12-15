Госсекретарь США Блинкен не подтвердил информацию о диалоге с КНР по России и Украине

Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что не располагает информацией о возможном диалоге США и КНР по российско-украинским отношениям. Он этом он сообщил на пресс-конференции в Куала-Лумпуре.

Дипломат заметил, что он и президент Соединенных Штатов Джо Байден неоднократно контактировали с китайской стороной. По словам госсекретаря, Вашингтон готов поделиться с Пекином информацией о Москве и Киеве, если представится возможность.

«Я не в курсе, чтобы мы общались с Китаем напрямую по поводу действий России в отношении Украины», — сказал Блинкен.

Отношения Москвы и Киева ранее оценил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Как отметил представитель Белого дома, власти США по-прежнему не считают, что Россия хочет «вторгнуться» на украинскую территорию, передает телеканал «360».