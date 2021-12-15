Кремль: Москва передала Вашингтону конкретные предложения по обеспечению безопасности РФ

Вашингтон получил от Москвы конкретные предложения по выработке юридических гарантий, направленных на обеспечение безопасности России. Об этом помощник президента страны Юрий Ушаков рассказал журналистам.

Как отметил чиновник, Кремль готов немедленно начать публичное обсуждение с американской стороной. По словам Ушакова, в Москве рассчитывают на положительную реакцию по этому вопросу со стороны США и Североатлантического альянса.

«И мы будем информировать китайских коллег о том, как будут складываться переговоры и контакты на этот счет с американскими партнерами и партнерами по НАТО», — добавил помощник российского лидера.

Ушаков ранее анонсировал закрытую встречу с одним из представителей администрации США. Стороны обсудят вопросы гарантий безопасности.