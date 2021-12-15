Дипломат Рябков представит Россию на переговорах Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности

Представителем России на переговорах с США по гарантиям безопасности станет заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков.

Он занимается вопросами стратегического диалога с Соединенными Штатами, поэтому и продолжит обсуждение соответствующей темы с американской стороной. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопросы журналистов.

«У нас вопросами стратегического диалога с США занимается замминистра иностранных дел Рябков, очевидно, он и будет продолжать обсуждать с американцами эту тему», — сказал российский дипломат.

Ранее стало известно о состоявшейся встрече между Рябковым и советником главы Госдепа Карен Донфрид. Стороны обсудили гарантии безопасности Москвы в условиях усиления военного присутствия НАТО в Восточной Европе.