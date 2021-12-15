Владимир Липаев сменил Александра Петрова на должности посла России в Эстонии

Владимир Липаев стал новым послом России в Эстонии. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Назначить Липаева Владимира Георгиевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Эстонской Республике», — распорядился Владимир Путин.

Другим указом президент освободил от этих обязанностей Александра Петрова.

Липаев работает в МИД с 1981 года. Он был советником посольства России в Норвегии и генеральным консулом во Франкфурте-на-Майне. Сейчас работает заместителем директора Департамента кадров в министерстве.