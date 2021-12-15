Путин: пандемия не помешала работе над нацпроектами в России

Работа над национальными проектами в России не прекращалась. В этом заверил граждан страны президент Владимир Путин.

Он принял участие в заседании Совета по нацпроектам. По его словам, деятельность в этой сфере не прекращалась даже на фоне пандемии коронавируса.

«Задача каждого национального проекта не в том, чтобы просто построить, сдать в эксплуатацию или отремонтировать какой-то объект. Нужно добиваться того, чтобы с помощью нацпроектов на деле решались самые чувствительные проблемы людей. В этом и заключается главный критерий эффективности нашей общей работы, как на федеральном уровне, так и на местах», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент отметил, что расселение аварийного жилья в России идет с опережением графика. С начала года в новые квартиры переехало около 120 тысяч человек.