Легендарный советский профессор Николай Егоров скончался на 101-м году жизни

Основатель научной школы по изучению продуцентов антибиотиков, а также старейший сотрудник биофака Московского университета Николай Егоров ушел из жизни на 101-м году. Трагическая новость опубликована на сайте вуза.

Причина смерти ученого пока не раскрывается. Информация о дате и месте прощальной церемонии не поступала.

Егоров стал основоположником школы по изучению протеолитических ферментов направленного действия, образуемых микроорганизмами. Также он являлся лауреатом Государственной премии СССР и почетным работником высшего профессионального образования России.

В 1967 году был назначен заместителем министра высшего и среднего образования СССР. В этой должности проработал до мая 1988 года.