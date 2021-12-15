«Разговор двух друзей». О чем договорились Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

15 декабря президент России Владимир Путин провел онлайн-встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Последний раз лидеры двух стран общались тет-а-тет полгода назад — в июне. Тогда их переговоры были приурочены к 20-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР. В этот раз телемост начался с теплого приветствия, а Си Цзиньпин назвал Путина своим «старым другом». Беседа продлилась около полутора часов. Экономика Владимир Путин отметил, что товарооборот между двумя странами за последние 11 месяцев увеличился почти на треть — до $123 млрд. Тем самым страны побили собственный рекордный показатель допандемийного 2019 года. В ближайшем будущем главы государств рассчитывают перешагнуть планку в $200 млрд. В этой связи российский и китайский лидеры задумались о создании новой финансовой структуры для проведения торговых расчетов, чтобы исключить влияние третьих стран. Вместе с тем РФ и КНР намерены увеличить долю национальных валют в торговле и взаимно расширить доступ к фондовым рынкам для инвесторов. wikipedia.org / Jack No1 / CC BY-SA 3.0

Энергетика

Пока на Западе процветает энергетический кризис, а страны ЕС противятся вводу в эксплуатацию «Северного потока — 2», Москва и Пекин обсуждают перспективы развития газопровода «Сила Сибири – 2». Он напрямую свяжет западную часть Китая с месторождениями топлива в Сибири.

Сейчас поставки в КНР происходят преимущественно транзитом «Сила Сибири», введенном в эксплуатацию в конце 2019 года. По данным «Газпрома», в последние два месяца транспортировка СПГ по нему растет ежедневно более чем на 30% от суточных контрактных обязательств.

Безопасность

Председатель КНР в диалоге с российским коллегой выразил тревогу по поводу повышенной активности Вашингтона на Востоке в последние несколько месяцев. Лидеры стран сошлись во мнении, что не одобряют создание американцами нового трехстороннего союза AUKUS.

Prt Scr youtube.com / Guardian News

О его основании 16 сентября объявили США, Великобритания и Австралия. Альянс, по их словам, нужен для обеспечения безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Больше всего Путина и Си Цзиньпина беспокоит факт того, что в рамках сотрудничества Австралии передадут технологии строительства атомных подлодок.

«Он [AUKUS] подрывает устои режима ядерного нераспространения, и вообще, так сказать, взвинчивает уровень военной напряженности в регионе», – сказал по итогам встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью РИА Новости.

В то же время лидер КНР поддержал стремление Путина получить от НАТО гарантии того, что Альянс не станет размещать на территории сопредельных с Россией государств свое оружие и армию. Президент РФ обещал информировать коллегу из Китая обо всех договоренностях с Западом.

Global Look Press / Mikhail Metzel/Kremlin Pool / Keystone Press Agency

Новые саммиты

Судя по озвученным планам, лидеры России и Китая увидятся уже в следующем году, причем не раз. Так, прозвучало предложение организовать трехсторонний саммит с участием Индии.

Также Москва и Пекин договорились содействовать проведению саммита «пятерки» постоянных членов Совета Безопасности ООН: помимо России и Китая это Франция, Великобритания и США.

При этом очная встреча (к слову, первая с начала пандемии) Владимира Путина и Си Цзиньпина состоится на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине в феврале 2022 года. Президент РФ подтвердил, что планирует присутствовать на ней лично.