«Бред сумасшедшего». Властям Петербурга мешают убирать улицы автомобилисты

Вице-губернатор Петербурга по ЖКХ Анатолий Повелий возложил ответственность за плохую уборку снега в центральных районах города на автомобилистов. По его словам, местные жители загромождают машинами и без того узкие улицы, что сильно препятствует работе спецтехники.

Что касается отдаленных от центра районов Северной столицы, то там с последствиями снежного коллапса справляются несколько лучше, убежден Повелий.

«Лучшие — это пригородные, худшие — центральные, у которых узкие запаркованные улочки, дворы-колодцы и так далее. Так, где тесно, там и хуже всего», — обрисовал ситуацию с уборкой снега в городе чиновник.

Невские Новости /

Представитель Смольного подчеркнул, что уборка половины города на Неве находится в зоне ответственности частных компаний, а проблемы нередко возникают из-за безразличия собственников придомовых территорий.

«Сейчас будем конкретизировать: предупреждать, а не просто приехали, сидим в засаде и ждем сосулек, а предупреждать держателей зданий, которые вне нашей балансовой принадлежности, держать с ними контакт и говорить: ребята, смотрите внимательно, у вас там тема для ГАТИ и ГЖИ, и вас оштрафуют. Работать на упреждение и использовать эту дубину в профилактических целях», — указал Повелий.

Уже не в первый раз власти Петербурга дистанцируются от проблем с сугробами и наледью на тротуарах. Ранее губернатор Александр Беглов также возложил вину за неэффективную уборку снега на автолюбителей. Затем все же публично распорядился усилить меры по борьбе с последствиями снегопадов. Однако петербуржцы пока не заметили особой разницы: улицы как не чистились, так и не чистятся.

Более того, пользователи соцсетей возмутились обвинениям Смольного в адрес водителей, обратив внимание, что коммунальные службы не расчищают даже пешеходные тротуары.

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

«С тротуаров снег убирать тоже мешают припаркованные машины. Какие безответственные водители у нас», — сыронизировал в Facebook Андрей Добров.

«Улицы города не убраны и не убираются. Я молчу про дворы. Они вместе с ЖКС сами деньги списывают и ждут оттепель. За оттепель не успеют убрать, а это при последующих морозах (а это зимой бывает) превратится в лед, который будут убирать за повышенные деньги до апреля. Ничего не меняется», — посетовал Павел Караулан.

«Все чаще и чаще высказывания Смольного похожи на бред сумасшедшего», — поддержал Алексей Картошкин.

Ранее в Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы и налипания мокрого снега. По данным Росгидрометцентра, с 19 часов 15 декабря в городе будет туман видимостью менее 500 метров. Непогода продлится до 6 часов утра 16 декабря.