Вирусолог РАН Чумаков заявил об искусственном происхождении омикрон-штамма COVID-19

Новый омикрон-штамм коронавирусной инфекции мог быть создан искусственным путем, сообщил член-корреспондент РАН, вирусолог Петр Чумаков.

По мнению специалиста, штамм COVID-19 — это не просто мутация. При создании новой вариации коронавируса иностранные ученые могли собрать все ранее известные версии эволюционировавшего вируса.

«Я считаю, что это так. Что это англичане», — заявил вирусолог в эфире «Радио России».

В омикрон-штамм также могли ввести вставку из трех аминокислот, которые характерны для сезона коронавируса. Ее возникновение к конкретном штамме до сих пор не поддается объяснению. Совершается попытка прекратить пандемию уже сегодня, так как в мире настала пора решительных изменений, предположил Чумаков.