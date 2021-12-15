Заместитель госсекретаря США Донфрид приехала на встречу с Козаком

Помощник государственного секретаря США Карен Донфрид приехала на Старую площадь в Москве. У нее запланирована встреча с заместителем главы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Журналисты успели «поймать» Донфрид и задать ей вопросы.

«Жду с нетерпением», — сказала американский дипломат.

В этот же день Карен Донфрид встретилась с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Они обсуждали ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности РФ. Их беседа длилась около 40 минут. Представитель Госдепа США не стала общаться тогда с сотрудниками СМИ.