Заявление Пригожина к Милову привело к возбуждению уголовного дела о клевете

Российские правоохранители возбудили уголовное дело о клевете после обращения бизнесмена Евгения Пригожина по поводу действий блогера Владимира Милова. Заявление предпринимателя стало поводом для расследования.

Информацию об уголовном деле опубликовала пресс-служба компании «Конкорд». Она передала сведения от юристов организации.

«Юридическая служба компании "Конкорд" информирует: по заявлению Евгения Викторовича Пригожина в отношении Владимира Милова по факту размещения в Сети клеветы возбуждено уголовное дело и проводится расследование (постановление №12101450096001288)», — уточняется в сообщении.

В «Конкорде» выразили надежду, что Милов понесет суровое наказание. По мнению юристов Пригожина, блогер должен ответить за свои действия по всей строгости российских законов.

Ранее Милов проиграл Пригожину в Мосгорсуде по иску о защите чести и достоинства. Блогера обязали выплатить неустойку за неудаление порочащей информации из Сети.