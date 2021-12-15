В Москве отменили приговор осужденному на 16 лет «лимонадному отравителю»

Московский городской суд отменил приговор в отношении Сабанова М. З. после рассмотрения апелляционных жалоб. Мера пресечения осталась без изменений. Мужчина останется под стражей до 15 марта 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Уголовное дело передали на новое разбирательство в Басманный районный суд столицы в ином составе.

Напомним, молодой человек проворачивал преступную схему в июне 2019 года. Он подмешивал психотропные вещества в бутылки с газированной водой. После чего угощал напитком случайных прохожих. Когда те теряли сознание, злоумышленник забирал ценные вещи своих жертв. Некоторые приходили в себя за короткий срок, один человек попал в реанимацию.