Суд Германии приговорил к пожизненному сроку обвиняемого в убийстве грузина россиянина

Гражданин России получил пожизненное заключение за убийство Зелимхана Хангошвили в Берлине. Об этом пишет Berliner Morgenpost.

Напомним, Хангошвили убили в берлинском парке 23 августа 2019 года. По данным следствия, россиянин подъехал к нему на велосипеде и выстрелил из пистолета Glock 26 с глушителем. Гражданин Грузии скончался на месте происшествия, позже правоохранители задержали подозреваемого в преступлении.

Делу об убийстве гражданина Грузии повлияло на российско-немецкие отношения. Так, в конце 2019 года власти Германии выслали из страны двух российских дипломатов.