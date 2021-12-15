Новый канцлер Германии Шольц указал на стремление Берлина к налаживанию диалога с Москвой

Берлин готов к конструктивному диалогу с Москвой, заявил во время выступления в бундестаге новый канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, европейские страны должны чаще пытаться остановить спираль эскалации. Политик привел в качестве примера «нормандский процесс», который дал хоть и временные, но положительные результаты. Говоря о ситуации на Украине, он призвал ЕС к единому подходу.

«Мы проведем интенсивные консультации в этой связи на саммите ЕС и сегодняшнем саммите "Восточного партнерства"… Любое нарушение территориальной целостности будет иметь высокую цену», — сказал Шольц.

Ранее стало известно о первом телефонном разговоре между новым канцлером Германии и президентом США Джо Байденом. Глава Белого дома поздравил собеседника с назначением, пишет телеканал «360».