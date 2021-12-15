Норкин с помощью анекдота про алкоголиков и теленка устроил фурор в студии «Места встречи»

Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин поделился со зрителями новым анекдотом про пьяниц, вступивших между собой в спор.

По сюжету истории, мужик договорился с соседом о продаже загородного дома. Однако вместо дачи он получил неожиданный сюрприз. Владелец дома пытался поднять цену за счет пчелиных ульев, находящихся на участке. Покупатель же не хотел приобретать жилье с насекомыми.

«Два соседа сидят выпивают. Один другому говорит: ― Ну что, Аккум, уезжаешь? Не будем больше соседями? ― Не будем. Буду у сына жить в городе. ― Так я хату твою покупаю, как договаривались? ― Да, только немножко сверху надбавь за ульи. ― Зачем мне твои ульи? Они мне не нужны. Я пчел боюсь, они меня закусают. ― У меня пчелы умные, они людей не кусают. Я твою голову на час к дереву привяжу, ни одна пчела тебе не укусит. Веришь или нет? ― Ну, давай поспорим», ― рассказал Норкин.

После этого алкоголики вышли к ульям. Один из них разделся, а второй привязал его к дереву и ушел выпивать дальше. Вернувшись через несколько часов, он увидел, что сосед склонил голову на грудь и не двигается.

«― Ой, сосед! Ты меня извини, забыл про тебя. А что ты такой замученный? Пчелы покусали? ― Нет, пчелы не кусали. А вот теленок твой, у него что, мамки нет?» ― под аплодисменты зрителей завершил ведущий.

Феерический анекдот Норкина довел аудиторию до слез. Даже искушенные гости по достоинству оценили юмористическую историю. Телеведущий традиционно рассказывает шутки под конец выпусков «Места встречи».