Норкин с помощью анекдота про алкоголиков и теленка устроил фурор в студии «Места встречи»

Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин поделился со зрителями новым анекдотом про пьяниц, вступивших между собой в спор.
По сюжету истории, мужик договорился с соседом о продаже загородного дома. Однако вместо дачи он получил неожиданный сюрприз. Владелец дома пытался поднять цену за счет пчелиных ульев, находящихся на участке. Покупатель же не хотел приобретать жилье с насекомыми.
«Два соседа сидят выпивают. Один другому говорит:
― Ну что, Аккум, уезжаешь? Не будем больше соседями?
― Не будем. Буду у сына жить в городе.
― Так я хату твою покупаю, как договаривались?
― Да, только немножко сверху надбавь за ульи.
― Зачем мне твои ульи? Они мне не нужны. Я пчел боюсь, они меня закусают.
― У меня пчелы умные, они людей не кусают. Я твою голову на час к дереву привяжу, ни одна пчела тебе не укусит. Веришь или нет?
― Ну, давай поспорим», ― рассказал Норкин.
После этого алкоголики вышли к ульям. Один из них разделся, а второй привязал его к дереву и ушел выпивать дальше. Вернувшись через несколько часов, он увидел, что сосед склонил голову на грудь и не двигается.
«― Ой, сосед! Ты меня извини, забыл про тебя. А что ты такой замученный? Пчелы покусали?
― Нет, пчелы не кусали. А вот теленок твой, у него что, мамки нет?» ― под аплодисменты зрителей завершил ведущий.
Феерический анекдот Норкина довел аудиторию до слез. Даже искушенные гости по достоинству оценили юмористическую историю. Телеведущий традиционно рассказывает шутки под конец выпусков «Места встречи».