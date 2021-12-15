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Норкин с помощью анекдота про алкоголиков и теленка устроил фурор в студии «Места встречи»

Общество
Норкин с помощью анекдота про алкоголиков и теленка устроил фурор в студии «Места встречи»

Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин поделился со зрителями новым анекдотом про пьяниц, вступивших между собой в спор.

По сюжету истории, мужик договорился с соседом о продаже загородного дома. Однако вместо дачи он получил неожиданный сюрприз. Владелец дома пытался поднять цену за счет пчелиных ульев, находящихся на участке. Покупатель же не хотел приобретать жилье с насекомыми.

«Два соседа сидят выпивают. Один другому говорит:

― Ну что, Аккум, уезжаешь? Не будем больше соседями?

― Не будем. Буду у сына жить в городе.

― Так я хату твою покупаю, как договаривались?

― Да, только немножко сверху надбавь за ульи.

― Зачем мне твои ульи? Они мне не нужны. Я пчел боюсь, они меня закусают.

― У меня пчелы умные, они людей не кусают. Я твою голову на час к дереву привяжу, ни одна пчела тебе не укусит. Веришь или нет?

― Ну, давай поспорим», ― рассказал Норкин.

После этого алкоголики вышли к ульям. Один из них разделся, а второй привязал его к дереву и ушел выпивать дальше. Вернувшись через несколько часов, он увидел, что сосед склонил голову на грудь и не двигается.

«― Ой, сосед! Ты меня извини, забыл про тебя. А что ты такой замученный? Пчелы покусали?

― Нет, пчелы не кусали. А вот теленок твой, у него что, мамки нет?» под аплодисменты зрителей завершил ведущий.

Феерический анекдот Норкина довел аудиторию до слез. Даже искушенные гости по достоинству оценили юмористическую историю. Телеведущий традиционно рассказывает шутки под конец выпусков «Места встречи».

#анекдот #теленок #норкин