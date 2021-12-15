Бывший генпрокурор Украины Луценко сравнил личную охрану Зеленского и Порошенко

Личная охрана президента Украины Владимира Зеленского состоит из 70 человек. Об этом журналистам сообщил бывший генпрокурор страны Юрий Луценко.

В интервью изданию «Цензор.нет» Луценко сравнил численность охраны Зеленского и экс-лидера Украины Петра Порошенко. Количественное превосходство принадлежит действующему главе государства, уточнил бывший прокурор.

Юрий Луценко связывает такое количество человек со страхами и комплексами Зеленского.

«У него более 70 работников УГО в первом круге «лички»... У Порошенко было в разы меньше...У Порошенко было человек 10–15. Но это речь о первом круге. На периметре стоят другие – есть разведки, есть еще передовые группы. И такого еще никогда не было. Я не говорю, что это плохо, и президента не следует охранять. Нет, государство должно оберегать – и для государства, что десять, что 70 человек не такая уж роскошь. Вопрос в атмосфере, в которой он живет. И мы ее видели на этой пресс-конференции – это запуганный человек с комплексом Наполеона», — уточнил собеседник СМИ.