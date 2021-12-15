«Бесконечное землетрясение». Как пародия на Путина обернулась для Зеленского бедствием

Президент Украины Владимир Зеленский пытается копировать модель правления российского коллеги Владимира Путина 2000-х годов, однако у него это неудачно получается. Из-за своего «наглого и беспардонного» поведения украинский лидер разрушил отношения с Россией, хотя изначально к нему была симпатия. Об этом в большом интервью Дмитрию Гордону заявил экс-глава офиса Зеленского Андрей Богдан.

«Он хочет быть похожим [на Путина — прим. ред.]. Но хотеть и иметь — это разные вещи. Это пародия, то, чем они занимались, — это неудачное пародирование Путина», — ответил он на вопрос Гордона о том, копирует ли Зеленский политику «молодого Путина образца 2000-х».

Богдан резко раскритиковал попытки Зеленского (назвав их «позорными») договориться с российским лидером о встрече с помощью роликов в соцсетях. Он напомнил, что со времен Римской империи для таких случаев существуют дипломатические протоколы, но если просто «нести чушь», то трубку «никто не возьмет».

«Последние два года президент нашей страны бегает по миру и набивает стрелки Путину. А Песков ему отвечает: о чем с вами разговаривать? Это же как себя надо было девальвировать? Это ж протокол, каждое заявление имеет значение и на него идет ответ с другой стороны. А Зеленский говорит: “Давайте встретимся в Иерусалиме!” Это просто позор. Дипломатическая катастрофа», — был категоричен Богдан.

ФБА «Экономика сегодня» /

Кроме того, экс-глава офиса Зеленского выразил уверенность, что президент США Джо Байден и европейские лидеры «троллят Украину». Он обратил внимание, что хозяин Белого дома проводит переговоры с Путиным, перед этим общаясь с французским лидером Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги, но в Киев не звонит.

«А в публичном заявлении пресс-службы Белого дома потом фраза: "ни слова об Украине без Украины". Нас же просто троллят», — возмутился Богдан.

Впрочем, Зеленский оказался в унизительной ситуации вовсе не из-за плохого копирования политики Путина, а из-за «безумного идеологического фундамента» собственной модели управления, заявил «Политике Сегодня» директор Института нового общества Василий Колташов. В начале президентства ему следовало начать строить сильную власть без «олигархических шаек» и взять курс на разрешение противоречий с Россией, но вместо этого он предпочел направить все усилия на борьбу с Москвой.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

«Зеленский копирует не модель Путина, а стандартный набор решений для устойчивой власти. Но в отличие от России 2000-х годов Украина представляет собой качающуюся почву — то есть это не гранитный фундамент, на котором можно создать устойчивую государственную конструкцию, а зона бесконечного землетрясения. Зеленский — третий, кто пытался на ней что-то построить, после Виктора Януковича и Петра Порошенко», — объяснил эксперт в комментарии «ПС».

Однако Зеленский, продолжил Колташов, начал формировать «нормальное функциональное государство» на 20 лет позже того момента, когда Украину «еще можно было спасти». Теперь же его политика противоречит даже украинским олигархам и западным странам.

«Потому что она направлена на то, чтобы захватить ресурсы на Украине, использовать Россию как пугало для украинского общества и при этом обманывать Запад, не отдавая ему власть в стране. Это все отягощается беспрецедентным военно-политическим напряжением в Восточной Европе, в котором огромная вина Зеленского», — рассуждает собеседник издания.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

По мнению Колташова, подобный план негативно сказывается и на простом украинском народе, который уже давно потерял к главе государства всякое доверие. К примеру, в ноябре этого года Зеленский впервые с начала своей президентской карьеры возглавил антирейтинг политиков Украины. В тот момент его готовы были поддержать лишь 25% украинцев среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

«Несмотря на то, что Зеленский, видимо, где-то подсмотрел этот план в учебнике политологии, это бедствие, потому что он продолжает разрушать естественные экономические связи, рискует потерять транзит газа. Если он выкинет какой-нибудь фокус, то начнется обострение. Порох уже сухой, и последствия неизвестны. Но при этом он демонстрирует слабость и метание», — резюмировал Колташов.

В интервью Гордону Андрей Богдан спрогнозировал, что у Зеленского нет никаких шансов досидеть до конца президентского срока, который истекает в 2024 году. По его словам, сейчас в стране наблюдаются «катастрофические дисбалансы» в бюджете, экономике, энергетике, а также в сфере управления.

Богдан руководил офисом Зеленского с июня 2019-го по февраль 2020 года. Осенью прошлого года он уже давал интервью Гордону, в котором заявил, что в первые годы правления украинского лидера действительно был шанс на разрешение конфликта в Донбассе, но потом ситуация изменилась.