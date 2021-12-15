Аналитики Богар и Кевехази предостерегли США от нарушения красной линии Путина

Вашингтон рискует столкнуться с серьезными неприятностями, если не откажется от большой игры с Москвой. Такое мнение выразили венгерские аналитики Ласло Богар и Миклош Кевехази.

Эксперты рассмотрели российско-американские отношения в контексте теории игр, передает «ПолитРоссия». По их мнению, вероятность войны в случае действий США намного выше, чем шансы на мир.

Во времена холодной войны «игра с нулевой суммой» между двумя державами несколько раз становилась настолько опасной, что могла привести к мировой катастрофе. Затем последовал новый этап взаимоотношений, которые некоторое время казались позитивными, отметили Богар и Кевехази.

Венгерские аналитики раскрыли Соединенным Штатам глаза на опасность большой игры с Россией. Они предостерегли американцев от нарушения красной линии президента РФ Владимира Путина. В последнее время Вашингтон вновь стал жестко реагировать на решительную позицию Москвы, которая выступает за сохранение собственной национальной идентичности и требует четких гарантий безопасности.

«Это и есть та самая красная линия, на которую ссылался российский президент», — уточнили Богар и Кевехази.

Как стало известно ранее, глава МИД России Сергей Лавров отметил у США стремление к развитию двустороннего диалога, передает телеканал «360». Любую конфронтацию следует сводить к контактам, отметил он и привел в пример недавно прошедшие переговоры Путина с американским коллегой Джо Байденом.