Два десятка граждан КНР госпитализировали с COVID-19 из студенческого общежития в Петербурге

Временный госпиталь «Ленэкспо» в Петербурге пополнился 20 китайскими студентами после вспышки COVID-19 в студенческом общежитии.

Пациенты-иностранцы проходят обучение в одном из вузов Северной столицы и все вместе живут в общежитии. Такие условия не позволяют обеспечить изоляцию, поэтому китайских студентов разместили в госпитале «Ленэкспо», передает «Невские Новости».

«Да, это студенты, которые не из Китая приехали, а проживают в Петербурге и живут в общежитии Петербурга. Вчера прибыло 20 человек, из одного вуза, из одного общежития», — подтвердили в «Ленэкспо».

Коммуникация между врачами и китайскими гражданами осуществляется на английском языке или с помощью переводчика. Пациенты находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Срок окончания лечения неизвестен.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал главе Роспотребнадзора Анне Поповой, что ситуация с COVID-19 в Северной столице «сложная, но контролируемая». Однако количество петербуржцев с коронавирусом, находящихся в реанимациях, недавно превысило 550 человек.