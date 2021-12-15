«Die Zeit принадлежит Пригожину»: бизнесмен пошутил в ответ на провокацию немецкой газеты

Предприниматель Евгений Пригожин пошутил в ответ на провокационные вопросы немецкого издания Die Zeit о якобы его причастности к самолету Hawker 800 XP, который сейчас находится в Берлине.

Редактор Die Zeit Хольгер Старк направил бизнесмену ряд вопросов, связанных с воздушным судном T7-KSN (Hawker 800 XP). По мнению властей США, оно принадлежит Пригожину. Журналист спросил, так ли это, а также поинтересовался, как предприниматель связан с Артемом Степановым, который вылетел на Hawker 800 XP в Берлин в 2020 году.

Бизнесмен отметил, что эти провокационные темы не имеют ничего общего с реальностью. Ответ Пригожина опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемый господин Старк, Вы прислали провокационный вопрос, который уже множество раз задавался. Этот борт не имеет ко мне никакого отношения, так же как и Артем Степанов. А владельца упомянутого Вами Хокера можно только пожалеть, поскольку недобросовестные немецкие власти похитили какой-то самолет с людьми и приписали его мне. Исходя из вашей логики я, например, могу со всей ответственностью заявить, что газета Die Zeit принадлежит Пригожину через цепь подставных лиц», — заключил бизнесмен.

Ранее стало известно, что Запад попытался приписать Пригожину владение частным самолетом в Центральноафриканской Республике. Однако бизнесмен опроверг фантазии американских спецслужб.