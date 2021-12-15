«Его уже ничего не спасет». Политологи заговорили о смене власти в Петербурге

Заваленные снегом улицы Санкт-Петербурга и пресловутые питерские «сосули» перестают быть поводами для шуток. С приходом кратковременной зимней оттепели горожане начали поступать в больницы не только с переломами и вывихами: 33-летняя женщина, на голову которой накануне упал кусок льда, до сих пор находится в коме.

Одного проломленного черепа и нескольких чуть менее серьезных травм оказалось достаточно, чтобы в ситуацию со снежным апокалипсисом, наконец, включился губернатор Александр Беглов. Градоначальник решил успокоить семьи пострадавших заявлением про «усиление мер» по организации уборки внутриквартальных территорий, фасадов и кровель зданий.

Жители Северной столицы, впрочем, не унывают. Народные умельцы уже расчехлили свои графические редакторы и набросали небольшую «инфографику» для Смольного. Нынешнее состояние города на Неве сравнили с периодом блокады: как выяснилось, даже в окруженном вермахтом Ленинграде, сугробы и снежную «кашу» убирали куда эффективнее.

Prt Scr telegram.org / Канал Грибоедова

Тем временем на конфликт губернатора и жителей Северной столицы обратили свой взор российские политологи. Специалисты всерьез заговорили об отставке Беглова на фоне «зимнего кризиса» и похожего кейса на другом конце страны. Речь про столицу Еврейской автономной области (ЕАО) – городе Биробиджане, мэр которого собственноручно написал заявление об отставке, не справившись с уборкой снега.

«Около двух недель в областном центре не могут разгрести последствия снежного циклона. Власти города с задачей не справились, и после разговора с губернатором [ЕАО Ростиславом Гольдштейном] Александр Головатый [мэр Биробиджана] подал в отставку», — пишут аналитики.

От Александра Беглова столь широкого жеста ждать не приходится даже с учетом того, что рейтинги губернатора с каждой новой жертвой падающих сосулек опускаются все ниже. Гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп», известный политолог Сергей Маркелов, взвесив все за и против, вынес неутешительный для петербургского управленца вердикт:

«Рейтинг Беглова уже ничего не спасет. У него уже генетическая губернаторская травма, он просто не вписывается во всю эту историю со снегом, в городскую повестку. Ни по стилю управления, ни по методу формирования команды. <…> Москва пока закрывает глаза на ситуацию. С Бегловым история такая: куда ни ткни, везде скандалы, особенно зимой. И градостроительная политика непонятная с его стороны. Пытаться его усиливать? Ну, сколько его уже можно усиливать. Пока мы имеем только такую ситуацию».

gov.spb.ru / Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

О том, что губернатор не справляется со снежной стихией, трубят многие авторитетные Telegram-каналы. Масла в огонь подливает откровенное игнорирование «человеческого фактора» со стороны Смольного. Сантехника Николая Филя, который героически выносил людей из троллейбуса по колено в кипятке (причина – очередная лопнувшая труба), местные власти предпочли не замечать.

Кто станет следующей жертвой падающего с крыш льда, сказать трудно. «Под прицелом» оказались все жители и гости исторического центра Санкт-Петербурга, на головы которых помимо сосулек и снега теперь могут обрушиться и лопаты.