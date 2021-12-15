Oil Price: масштабы успеха Путина в Индии оказались неожиданными для США

Соглашение о сотрудничестве в энергосфере между Россией и Индией застали США врасплох. Масштабы успеха президента РФ Владимира Путина оказались неожиданными для Вашингтона, написали авторы портала Oil Price.

Россия и Индия планируют развивать партнерство в нефтегазовом секторе и области энергетики. К такой договоренности пришли Путин и премьер-министр государства Нарендра Моди.

«Это соглашение приобретает еще более серьезное значение в контексте общих договоренностей и инвестиционных сделок, заключенных между Россией и Индией», — приводят выдержку из статьи на сайте «ПолитРоссии».

Кроме того, увеличились поставки российской нефти в Индию. По мнению авторов материала, сближение Москвы и Нью-Дели приведет к краху планов США. Ведь Вашингтон надеялся на эффективное противостояние России и Китаю на Ближнем Востоке. Кроме того, Соединенные Штаты рассчитывали на Нью-Дели как на площадку для экспорта американских углеводородов. Однако переговоры двух стран поставили крест на планах Белого дома, пишут авторы.

«Дела становятся намного хуже для США по мере продолжающегося диалога между Путиным и Моди», — указали в издании.

Ранее Путин и Моди заявили о необходимости увеличить товарооборот до 30 млрд долларов к 2025 году. Лидеры считают, что объем двусторонней торговли не соответствует возможностям стратегического взаимодействия России и Индии.