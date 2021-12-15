Огонь по своим. Американские санкции против Белоруссии ударили по госаппарату Литвы

Американские санкции против Белоруссии едва не довели до отставки двух литовских министров. Заявления на увольнение написали глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис и местный министр транспорта Мариус Скуодис. Их решение поддержал президент Литвы Гитанас Науседа. Он заявил, что если чиновники приняли решение уйти, удерживать их на рабочем месте не следует.

Однако премьер-министр Ингрида Шимоните, которая несет ответственность за кадровые перестановки в правительстве, увольнять подчиненных отказалась. Она отметила, что ценит готовность министров «взять на себя ответственность», но время для этого сейчас не самое подходящее.

«Надеюсь, что не позже 31 января будут представлены все решения этой ситуации [с транзитом удобрений], гарантирующие интересы национальной безопасности и снижающие до минимума финансовые риски», – добавила глава правительства.

Причина кадровых интриг кроется в санкциях со стороны США против Белоруссии. С 8 декабря под экономическое давление Запада попала белорусская компания «Беларуськалий». Сбыт продукции (калийных удобрений) она осуществляет с помощью госкомпании «Литовские железные дороги» (ЛЖД) и порта в городе Клайпеда. По плану, после вступления санкций в силу, они должны были перекрыть транзит, но на деле до сих пор продолжают сотрудничество с Минском.

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Литовские бизнесмены объясняют это тем, что транзит на декабрь был оплачен заранее, и через балтийскую страну должны пройти еще 1 млн тонн удобрений. Кроме того, остановка экспорта приведет к потере многомиллионных инвестиций. Порт лишится 17% дохода, ЛЖД — 16% товаропотока, а литовцы — около 500 рабочих мест.

Сама Литва рискует потерять 0,9% ВВП в 2021 году и 0,5% в 2022-ом, сообщили в местном Центробанке.

В Брюсселе «рикошет» американских санкций по одному из членов Евросоюза, судя по всему, замечать отказываются. Лидеры ЕС делают это намеренно, считает заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин. По его словам, Литве в Европейском союзе изначально была отведена роль «расходного материала».

«Они боролись за свободу и независимость, вот и получили. О них не просто вытирают ноги, но и приносят их в жертву, совершенно не думая о том, что с ними будет. Это тот случай, когда национальные интересы Литвы вошли в полное противоречие с интересами Вашингтона и Брюсселя», – заявил собеседник «Политики Сегодня».

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Но Вильнюс и дальше продолжит жертвовать собственной экономикой и интересами, чтобы исполнять волю своих «старших товарищей», убежден политолог.

Он напомнил, что Литва уже давно отыгрывает роль «куклы для битья». Так, в начале декабря из-за спора с Китаем о статусе острова Тайвань власти Поднебесной исключили Литву из системы электронного таможенного декларирования товаров. Говоря простым языком, торговля между странами остановилась.

Бывшая советская республика ранее отозвала из посольства КНР главу диппредставительства Литвы Аудра Чьяпене для консультаций.