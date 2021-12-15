Nature Astronomy: первоисточником воды для Земли был солнечный ветер

Ученые Университета Глазго обнаружили доказательства внеземного происхождения воды на планете. Согласно их исследованию, источником воды первоначально был солнечный ветер.

Специалисты изучили материал, доставленный роботом-зондом с астероида 25143 Итокава, и сделали вывод, что земные океаны получили начало из космоса.

«Изученная нами пыль является убедительным доказательством того, что наши океаны были созданы из воды, которая поступила из других частей Солнечной системы. Это говорит о том, что по крайней мере половина воды на Земле отфильтрована межпланетной пылью», — пояснил Люк Дейли из Университета Глазго.

Ученые изучили пылинки с помощью атомного зонда и выяснили, что в частицах содержится значительное количество воды. Специалисты утверждают, что эта влага была создана солнечным ветром. Расследование экспертов опубликовано в журнале Nature Astronomy.

В Дубае планируется построить первый «марсианский» город, власти хотят создать «пробную версию» колонии на Красной планете. Архитекторы собираются возвести настоящий прототип населенного пункта, подходящего для поддержания жизни на Марсе, сообщает телеканал «360».