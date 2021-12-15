Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в формате видеоконференции. Глава российского государства в ходе переговоров заявил, что рад провести беседу с коллегой из Китая, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество.

Китайский лидер назвал Путина своим «старым другом» и также отметил, что отношения между Россией и КНР продемонстрировали жизнеспособность, поскольку сумели выдержать различные испытания. Плюс ко всему, Си Цзиньпин поблагодарил Путина за противостояние попыткам разрушить отношения между Москвой и Пекином.

Владимир Путин подтвердил, что планирует лично присутствовать на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине в феврале 2022 года.