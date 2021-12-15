Члены Петербургского избиркома Егорова и Краснянский написали заявления об уходе

Политики Алла Егорова и Дмитрий Краснянский написали заявления об уходе. Члены Санкт-Петербургского избиркома одобрили их запросы.

Заседание избиркома прошло 15 декабря. За одобрение заявлений Егоровой и Краснянского проголосовали по 46 депутатов. Представитель КПРФ Алексей Зинчук отметил, что политики работали хорошо и им не стали уходить.

До 20 декабря установлен срок приема заявок от претендентов на вакантные места.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о необходимости распространить онлайн-голосование на российские регионы в 2022 году. Выборы в РФ запланированы на ноябрь 2022 года. Жители некоторых субъектов проголосуют за глав регионов и членов законодательных собраний.