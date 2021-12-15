Памфилова сообщила о готовности ЦИК расширить применение онлайн-голосования в 2022 году

Центризбирком предлагает расширить применение дистанционного голосования в регионах. Об этом заявил глава комиссии Элла Памфилова.

Избирательный процесс пройдет в ноябре 2022 года. Граждане некоторых регионов будут голосовать за глав субъектов и членов парламента.

«Мы предполагаем тоже в ряде регионов. И немножко, не сильно расширить в этом году проведение дистанционного электронного голосования», — сказала Памфилова.

Ранее Элла Памфилова провела встречу с президентом России Владимиром Путиным. В ходе мероприятия рассказала о плюсах электронного голосования. По ее словам, нововведение стало очень удобным инструментом для избирателей.