Политолог Сатановский прокомментировал «аферы» экоактивистов

Среди экоактивистов есть много «идиотов и жуликов». Такое мнение выразил политолог Евгений Сатановский.

Эксперт принял участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Мероприятие было посвящено резолюции Совбеза ООН, которую заблокировала Россия. По его словам, экоактивистов можно охарактеризовать двумя словами: среди них преобладают «жулики или идиоты». Сатановский уверен, что в этой сфере свою деятельность продолжают личности, которые начали «аферу» еще в конце 80-х.

«Неслучайно у (первого президента СССР Михаила. — Прим. ред.) Горбачева академия наук категорически отказалась входить в эти процессы, ему пришлось использовать подчиненных ему политиков и дипломатов для того, чтобы подписывать какие-то соглашения», — отметил эксперт.

Политолог добавил, что российские ученые не имели желания принимать участие в Парижских соглашениях, Монреальском протоколе. Кроме того, соответствующие организации интересовали «правильные» исследователи, с помощью которых можно продвигать свои интересы.

«А дальше все зависит от рекламы, от лоббирования», — раскрыл неудобную правду Сатановский.

Ранее Евгений Сатановский заявил, что между Россией и Западом может возникнуть военный конфликт. Однако агрессивные планы других стран против Москвы обречены не провал.