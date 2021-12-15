Силовики нагрянули с обысками в мэрию Канска

Сотрудники полиции провели следственные действия в администрации города Канска. Обыски связаны с уголовным делом о мошенничестве.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД по Красноярскому краю, в интересах следствия подробности дела не раскрываются. Согласно неофициальным данным, обыски проводили в отделе по учету и муниципальному жилищному контролю управления строительства и ЖКХ мэрии, а также в кабинете замглавы города.

Мэрия Канска далеко не в первый раз попадает в поле зрения силовиков. В 2019 году прокуратура требовала возбудить уголовное дело о растрате. Подробнее о том, почему это поселение в Красноярском крае может спасти только инициатива Шойгу по строительству в Сибири городов, читайте в материале «Политики Сегодня».