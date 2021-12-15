Роспотребнадзор: риск распространения в России обнаруженной в Южном Судане неизвестной болезни минимален

Риск распространения в России неизвестной болезни, обнаруженной в Южном Судане, практически отсутствует, сообщили в Роспотребнадзоре.

Ведомство следит за ситуацией, сообщили РИА Новости в пресс-службе. Роспотребнадзор заверил, что завоз инфекционных заболеваний из стран Африки практически невозможен. Прямое авиасообщение с Южным Суданом отсутствует.

«Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией в Южном Судане. Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют избежать завоз в страну инфекционных заболеваний из стран Африки, в частности Южного Судана. Риск распространения предполагаемой болезни на территории Российской Федерации практически отсутствует», — говорится в сообщении.

О вспышке неустановленного заболевания в провинции Джонглей на востоке страны сообщила радиостанция SABC, ссылаясь на местные органы здравоохранения. По их данным, за последние недели от неизвестного недуга умерли 89 человек. При этом указывается, что количество погибших от осложнений может быть значительно большими.