Игра в долгую. Евросоюз отказывается от газовых контрактов для давления на РФ

Европейский союз намерен обозначить «жесткие сроки», до истечения которых страны ЕС должны будут расторгнуть долгосрочные контракты на импорт газа. Агентство Bloomberg сообщает, что такое решение европейцев больше всего коснется России, которая обеспечивает треть поставок энергоресурса в Европу.

На фоне нынешнего дефицита газа в ЕС, Еврокомиссия разработала меры по «укреплению безопасности поставок». Соответствующий законопроект обещают опубликовать сегодня, 15 декабря.

Американские журналисты тем временем уже назвали документ «личной неудачей» Москвы. Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач не воспринимает подобные тезисы всерьез. Информация, опубликованная прессой, говорит о запрете заключать новые контракты на импорт сроком действия от 2050 года и позднее. Таких долгосрочных договоров у России с европейскими странами попросту нет, напомнил эксперт.

«Самые поздние контракты истекают в начале 40-х годов, и новые сделки на 20-30 лет уже очень давно не заключаются. Есть "пожизненные" контракты на поставку газа с некоторых месторождений (то есть, пока в них газ не закончится), но все они с большой долей вероятности истощатся к 2050 году», – подчеркнул Гривач.

gazprom.ru /

Говоря простым языком, никакого ущерба России новый законопроект ЕС не принесет. С одной стороны, его принятие является частью пиар-кампании Евросоюза, а с другой – служит инструментом давления на поставщиков, считает Гривач.

Напомним, Запад на сегодняшний день активно продвигает идею перехода к «зеленой энергетике», которая предполагает полный отказ от ископаемых видов топлива, в том числе газа. По словам эксперта, в этом отношении Европу поджидает «серьезная опасность».

Если в ближайшие 30 лет страны не смогут развить альтернативные способы добычи энергии, а долгосрочные контракты при этом иссякнут, это приведет к «самому драматичному падению конкурентоспособности и уровня жизни» в Европе, резюмировал собеседник Алексей Гривач.