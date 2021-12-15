Власти Мальты разрешили жителям выращивать и курить каннабис

Мальта стала первым европейским государством, где жителям разрешили выращивать и хранить каннабис «в личных целях». Местные парламентарии одобрили соответствующий законопроект во вторник, сообщает агентство Reuters (36 голосов за и 27 против).

Документ гласит, что граждане Мальты имеют право держать при себе до семи граммов каннабиса, при этом дома разрешено выращивать четыре куста конопли. Идея принадлежит министру по вопросам равенства Оуэну Бонничи, который также высказался за создание специального органа «по регулированию продажи каннабиса для личного пользования».

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Закон не распространяется на общественные места и курение в присутствии детей. Нарушителей ждет суровый штраф – от 300 до 500 евро (при средней зарплате около 2 100 евро в месяц). По мнению господина Бонничи, его инициатива вряд ли приведет к «росту злоупотребления наркотиками».

«Правительство никоим образом не призывает взрослых прибегать к употреблению каннабиса или пропагандировать культуру каннабиса. Правительство всегда призывает людей следовать по более здоровому пути», — заявил автор законопроекта.

Одновременно с этим Мальта усиленно борется за титул главного поставщика медицинского каннабиса для стран Европы.

Работа над аналогичным законом в настоящий момент идет в Палате депутатов Люксембурга. Европейская страна собиралась одобрить употребление и хранение каннабиса еще в октябре этого года.