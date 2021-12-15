Совет Федерации не исключил внесение изменений в закон об иноагентах

Члены временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ допустили внесение правок в закон об иностранных агентах.

Об этом говорится в ежегодном докладе комиссии. Уточняется, что решение будет принято по итогам анализа правоприменительной практики.

«Его критики привычно сетуют на «ограничение прав». Однако предусмотренные законодательством санкции применяются не за деятельность как таковую, а за ее ведение без регистрации (аналогичный подход, но более жесткий содержится в законе США, известном как FARA). После накопления правоприменительной практики возможны уточнения и дополнения в рассматриваемый закон», — говорится в докладе, который цитирует ТАСС.

Закон, принятый в 2020 году, уточняет понятие «иностранный агент» и расширяет сферу его применения в отношении физических лиц.