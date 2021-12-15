Совфед: Запад пытался сменить власть в РФ с помощью дискредитирования выборов в Госдуму

Запад дискредитацией выборов в Госдуму восьмого созыва пытался изменить власть в России к 2024 году. Об этом сказано в ежегодном докладе комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета.

Согласно тексту документа, действия внешних сил в 2021 году были направлены на парламентские выборы в России. Однако подобные действия преследовали более долгосрочные цели.

«Главная из них — в период проведения президентских выборов 2024 года изменить власть в России, основы ее внутренней и внешней политики, сделать нашу страну удобной для внешнего управления», — сказано в сообщении.

Отмечается, что подобные действия не предусматривают интересы безопасности и процветания народов России. Меры направлены на сдерживание Москвы.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет ранее заявил, что проект резолюции США о выборах в России являются вмешательством. По его словам, Запад желает увидеть Москву слабой.