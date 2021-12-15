Эксперт агентства Fitch Маринченко раскрыл два способа снизить цены на газ в Европе

Запуск газопровода «Северный поток — 2» и наращивание поставок топлива из России могли бы снизить цены на газ в Европе. Таким мнением поделился директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Стоимость сырья на европейском рынке впервые за два месяца превысила отметку в 1500 долларов за тысячу кубометров. По состоянию на 14 декабря 19:07 мск, цена фьючерсов по индексу голландского TTF достигла 1505 долларов за тысячу кубометров — это почти на 11% выше расчетной цены днем ранее (1356,3 доллара).

«Комбинация двух факторов — запуск "Северного потока — 2" и рост поставок из России — могла бы привести к некоторому снижению цен. Понимание, что в нынешних условиях Россия, возможно временно, перестала быть поставщиком газа "последней инстанции" — это один из факторов, тянущий цены вверх», — передает слова Маринченко агентство «Прайм».

ФБА «Экономика сегодня» /

По мнению аналитика, запуск транзита по «СП-2» в теории не приведет к росту мощностей по добыче у «Газпрома», однако на практике российская компания может не поставлять в Европу максимально возможные объемы, дожидаясь запуска трубопровода.

Маринченко добавил, что в среднесрочной перспективе стоимость топлива будет в основном зависеть от спроса в Азии, а также от поставок из США и России. Впрочем, до конца отопительного сезона цены на газ останутся высокими, убежден эксперт. Причина тому — возможный физический дефицит сырья на фоне холодной зимы.

6 октября цены на газ в Европе побили исторический рекорд, превысив отметку в 1900 долларов за тысячу кубометров. Тогда эксперты связали рост стоимости топлива с низкими запасами в европейских подземных хранилищах и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

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Вновь цены начали расти после заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что «Северный поток — 2» не может быть введен в эксплуатацию, поскольку не соответствует европейскому законодательству. Однако немецкие политологи считают, что из-за своей непримиримой позиции министр оказалась в тупике.

Ведь в ведомстве федерального канцлера Германии Олафа Шольца, напротив, выступили за рост поставок газа из России, чтобы снизить напряженность на рынке. Источники РИА Новости добавили, что Москва выполняет все контрактные обязательства.

Строительство «Северного потока — 2» было официально завершено в сентябре. Для окончательного запуска проект должен получить одобрение немецкого и европейского регуляторов. ФРГ намерена принять решение до 8 января 2022 года, после чего в течение двух месяцев вопрос рассмотрит Еврокомиссия.