Политолог Бортник: Макрон передаст Путину предложения Киева после саммита с Зеленским

Лидер Франции Эммануэль Макрон может стать посредником между Москвой и Киевом. Это произойдет после саммита с главой Украины Владимиром Зеленским, считает директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

В беседе с журналистами РИА Новости политолог Бортник не исключил, что Макрон передаст предложения Киева по Донбассу президенту России Владимиру Путину. Кроме того, ему сейчас это на руку. Ведь в апреле 2022 года в стране ожидаются президентские выборы.

«Будут обсуждаться три уровня вопросов – это вопросы, связанные с нормандской четверкой (Украина, РФ, Франция, ФРГ) и мирным урегулированием (ситуации в Донбассе. — Прим.ред.), тем более, что Макрон имел диалог с американским президентом дважды и собирается в ближайшее время посетить Россию и провести переговоры с Путиным. У Макрона выборы и он попытается поучаствовать и перехватить повестку мирного урегулирования...на Украине, что может добавить ему определенных электоральных баллов внутри французской политической системы», — рассказал собеседник.

Ранее Зеленский допустил референдум по Донбассу. Президент также не исключает переговоры с российским коллегой Путиным по этому вопросу.