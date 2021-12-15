Политолог Сатановский констатировал активизацию России в отстаивании своих интересов

Лидеры западных стран сами поспособствовали тому, что Россия начала вести более независимую от США и Европы политику. Такое мнение выразил политолог Евгений Сатановский.

Эксперт проанализировал ситуацию в отношениях Москвы и стран Запада. Российские власти стали активнее отстаивать интересы страны на международном уровне, отметил он.

Сатановский рассказал о «климатической» уловке Соединенных Штатов, благодаря которой американская сторона хотела усилить давление на РФ. Однако Москва просчитала шаги Запада и наложила вето на резолюцию ООН по климату и безопасности.

«Все это дешевая провокация. И российское руководство, очевидно, решило ее не поддерживать, даже в теоретическом плане», — сказал политолог.

Он выразил уверенность, что действия Запада по навязыванию климатической повестки мировому сообществу диктуются и антикитайской политикой. США пытаются ослабить статус КНР, которая успешно выходит на уровень сверхдержавы, пояснил Сатановский.

Ранее о климатической резолюции ООН высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Москва не согласна с утверждениями Вашингтона, раскритиковавшего наложение вето. Документ международной организации является неприемлемым в отношении России, добавил официальный представитель Кремля.